Uppgifter: Tysk anfallare provtränar med Kalmar FF

David Dreo spelar till vardags i tyska Augsburg.

Enligt Aftonbladet kommer anfallaren att provträna med Kalmar FF nästa vecka.

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Kalmar FF ha visat upp fin form i allsvenskan den senaste tiden. Nu kan en anfaller med meriter från tyska Bundesliga vara aktuell för klubben.

Enligt Aftonbladet kommer David Dreo, hemmahörande i Augsburg, provträna med KFF under den kommande veckan. Därefter kommer smålänningarna utvärdera huruvida man vill värva 20-åringen eller inte.

Dreo skrev på för Augsburg i mars och har så här långt endast spelat för klubbens andralag.