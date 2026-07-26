Uppgifter: Avslår bud på Chalobah – igen

Como har velat värva Trevoh Chalobah från Chelsea.

Nu har klubben fått ett bud nekat – för tredje gången.

Detta uppger TalkSport.

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Trevoh Chalobah har varit en given pjäs i Chelseas mittförsvar i två säsonger nu. Mittbacken blev även inkallad till Englands VM-trupp efter att Tino Livramento skadade sig.

Under sommaren har mittbacken dragit till sig intresse från Serie A. Como har legat i för att knyta till sig 27-åringen men utan att lyckats. Enligt TalkSport har den italienska succéklubben lagt ett bud på 22 miljoner pund (cirka 285 miljoner kronor) men fått det avslaget av Chelsea.

Enligt uppgifterna vill Londonklubben ha åtminstone 30 miljons pund (runt 388 miljons kronor) för Chalobah. Comos senaste bud ska också vara deras tredje försök att värva försvaren.

Chelsea är enligt The Athletic nära att värva den franska landslagsspelaren Maxime Lacroix från Crystal Palace. Det återstår att se hur det kommer påverka Chalobahs situation i klubben.