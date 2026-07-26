Valencia uppges skeppa prestigeförvärven redan nu

Dani Raba och Arnaut Danjuma värvades in som två prestigenamn förra sommaren.

Redan nu uppges Valencia vilja göra sig av med duon.

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Dani Raba gjorde succé i Leganés och värvades in till Valencia som en ny playmaker.

Men Raba fick sparsamt med speltid och nu kommer uppgifter från Spanien att Valencia redan nu vill skeppa 30-åringen som den gångna säsongen noterades för 13 matcher.

Men Raba är inte den enda som Valencia vill göra sig av med. Arnaut Danjuma, som var en av stjärnorna när Villarreal tog sig till en sensationell semifinal i Champions League 2022, uppges heller inte vara önskad av ”Los Che”.

Nederländaren, född i Nigeria, kom till Valencia förra sommaren från Girona – men hade under våren svårt att övertyga om en startplats.

Till skillnad från Raba blev det trots allt 30 matcher och tre mål för Danjuma föregående säsong.