Klart: Calle Paulsson återvänder till GIF Sundsvall

Calle Paulsson återvänder till GIF Sundsvall.

Denna gången som assisterande tränare till A-laget.

Foto: Bildbyrån

Calle Paulsson lämnade GIF Sundsvall och sitt uppdrag som tränare för P19, för två år sedan för att få samma roll i Helsingborgs IF.

Nu står det klart att Paulsson återvänder till Sundsvall. 28-åringens nya roll blir assisterande tränare för klubbens A-lag.

– Vi i GIF är övertygade om att en stark ledarstab utgör grunden för goda prestationer och resultat. I dag har vi duktiga människor i vår stab som är motiverade, hårt arbetande och ödmjuka, säger sportchef Joel Cedergren, via klubbens uttalande.

Calle Paulsson ser fram emot att komma tillbaka till GIF Sundsvall och fortsätta utveckla klubben.

– Jag är väldigt glad över att få återvända till GIF Sundsvall. Klubben, människorna och staden betyder mycket för mig, och mina tre tidigare säsonger här lämnade starka avtryck – både professionellt och personligt. Det känns inspirerande att nu få komma tillbaka i rollen som assisterande tränare och bidra till den resa som föreningen är på, säger Paulsson via klubbens uttalande.