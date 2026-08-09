Klart: Chalobah lämnar Chelsea för Como

Trevoh Chalobah lämnar Chelsea för Como.

Övergången ska landa runt 328 miljoner kronor, enligt uppgifter.

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Trevoh Chalobah kom till Chelsea redan som nioåring 2008. Nu, 18 år senare, lämnar mittbacken Londonklubben permanent.

Försvararen, som ingick i Englands VM-trupp i sommar, har skrivit på för Serie A-klubben Como, som bekräftade övergången under söndagen.

Enligt transferexperten Ben Jacobs uppgår övergångssumman till 30 miljoner euro, motsvarande omkring 328 miljoner kronor. Därutöver kan Chelsea få ytterligare sex miljoner euro, cirka 66 miljoner kronor, i prestationsbaserade bonusar.

Chalobah har tecknat ett femårskontrakt med Como och återförenas därmed med tränaren Cesc Fabregas.

– Jag är glad och hedrad över att vara här i Como. Det är ett ambitiöst och växande projekt, och att få arbeta med managern Cesc Fabregas igen är verkligen speciellt, säger Chalobah till klubbens kanaler.