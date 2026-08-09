”Sjukt, känns som det bara händer i Hammarby”

STOCKHOLM. Paulos Abraham är född 2002.

Ändå var han Hammarbys äldsta utespelare i startelvan mot BK Häcken.

– Det är sjukt. Det känns som något som bara händer i Hammarby, säger anfallaren leendes till FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Mot BK Häcken slog Paulos Abraham till med sitt nionde mål för säsongen.

Upp till ettan Robbie Ure är det sex fullträffar, men Sirius skotske målmaskin uppges vara nära en flytt till Sevilla.

– Han hjälper mig lite om han lämnar, säger Abraham efter 3-0-segern och skrattar innan han fortsätter:

– Men jag fokuserar på våra matcher resten av säsongen och sedan får vi se hur långt det bär.

Hoppas du att han lämnar?

– Det hade varit bra för mig… nej jag skojar. Men kul för honom framförallt.

Robbie Ure ser förlorad ut för IK Sirius. Foto: Bildbyrån

”Hade ljugit om jag sa att jag inte bryr mig”

Om Ure lämnar är det lagkamraten i Sirius, Isak Bjerkebo, som just nu har bäst chans att kunna passera Ure med sina elva allsvenska fullträffar.

Därbakom skuggar MFF:s Erik Botheim och Djurgårdens Kristian Lien på tio vardera.

När FD frågar Abraham om det vidöppna skytteligaracet som stundar vid en Ure-exit svarar han ödmjukt.

– Först och främst vill jag vinna matcher här i Hammarby. Sedan har jag så klart mer att ge när det kommer till effektiviteten. Jag hade ljugit om jag sa att jag inte bryr mig någonting om det. Jag vill så klart vara uppe i skytteligan,så jag får jaga de spelare som är före mig nu.

Abraham var i 3-0-segern mot BK Häcken den äldsta utespelaren i Bajens startelva – och då är han nyss fyllda 24 år.

– Det är sjukt. Jag snackade med ”Tess” (Tesfaldet Tekie) om det, att det känns som något som bara händer i Hammarby. Men det är kul, avslutar anfallaren född 2002 och skrattar igen.