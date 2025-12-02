Klart: Coskun blir Sandvikens huvudtränare

Sandvikens IF har presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Baran Coskun, 39, som tar över superettanklubben.

– Jag fick en bra magkänsla direkt, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

För nästan exakt en månad sedan meddelade Sandvikens IF att Eldar Abdulic lämnar som huvudtränare efter säsongen.

Nu har superettanklubben hittat sin ersättare.

Under tisdagen presenterades Baran Coskun som ny tränare i Sandviken.

– Jag fick en bra magkänsla direkt. Sandvikens IF verkar vara en familjär förening med många som bryr sig om fotbollen, säger Coskun på klubbens hemsida.

39-åringen kommer senast från Brommapojkarnas P19-lag, samtidigt som han hade en roll i A-laget. Han har dessutom varit huvudtränare i Karlbergs BK.