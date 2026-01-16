Klart: Douglas Costa till italiensk klubb

Douglas Costa flyttar till Italien

Yttern skriver på för Chievo.

Foto: Alamy

Douglas Costa är känd från sin tid Shaktar Donetsk där han öste in mål. Brassen har spelat i klubbar som Bayern München och Juventus men kommer senast från Sydney FC i Australien.

Nu står det klart att 35-åringen flyttar till Italien. Costa har skrivit på ett avtal med Chievo som huserar i fjärdedivisionen Serie D.

– Det här köpet visar klubbens önskan att fortsätta bygga med ambition och allvar, säger president Pietro Laterza på klubbens hemsida.

Costa har gjort 31 A-landskamper för Brasilien.