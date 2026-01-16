Klart: Douglas Costa till italiensk klubb
Douglas Costa flyttar till Italien
Yttern skriver på för Chievo.
Douglas Costa är känd från sin tid Shaktar Donetsk där han öste in mål. Brassen har spelat i klubbar som Bayern München och Juventus men kommer senast från Sydney FC i Australien.
Nu står det klart att 35-åringen flyttar till Italien. Costa har skrivit på ett avtal med Chievo som huserar i fjärdedivisionen Serie D.
– Det här köpet visar klubbens önskan att fortsätta bygga med ambition och allvar, säger president Pietro Laterza på klubbens hemsida.
Costa har gjort 31 A-landskamper för Brasilien.
