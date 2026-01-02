Klart: Eder Maestre tar över London City Lionesses

London City Lionesses har gjort klart med sin nya tränare.

Det är Eder Maestre som tar över WSL-klubben.

Foto: Alamy

Innan jul fick tränaren Jocelyn Prêcheur sparken av London City Lionesses. Nu står det klart vem som tar över WSL-klubben.

Under fredagen presenterades Eder Maestre som ny huvudtränare i klubben. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.

– Jag är väldigt glad över att bli en del av London City Lionesses. Jag älskar engelsk fotboll och att representera den här klubben är en stor ära. Enligt min mening är det här projektet nu det bästa projektet inom damfotboll. Ambitionerna ligger helt i linje med mina värderingar och jag är väldigt exalterad, säger Maestre i ett uttalande på klubbens hemsida.

I London City Lionesses spelar svenskorna Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson och Julia Roddar.

