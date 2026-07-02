Klart: Elliot Anderson skriver på för Manchester City

Nu är det slutligen officielt.

Manchester City köper Elliot Anderson från Nottingham Forest.

Transfersumman landar på drygt 1,5 miljarder kronor.

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Elliot Anderson har en succésäsong med Nottingham Forest bakom sig och har startat samtliga matcher för England i VM.

Nu har 23 åringen säkrat en flytt till Manchester City. Detta meddelar storklubben på sin hemsidan.

Enligt The Athletic kostar Anderson 116 miljoner pund, vilket motsvarar runt 1,5 miljarder svenska kronor. Kontraktet sträcker sig över fem år.

Elliot Anderson värvades till Nottingham Forest från Newcastle United sommaren 2024. Totalt blev 92 matcher i Forest-tröjan.