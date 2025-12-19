Klart: Emil Engqvist presenterad av Ålesund

Emil Engqvist lämnade Sandvikens IF.

Nu är mittbacken klar för Ålesund.

Foto: Bildbyrån

Mittbacken Emil Engqvist har varit en nyckelspelare i Sandvikens IF sedan 2023. 26-åringen lämnade klubben i samband med att hans kontrakt gick ut men nu har han en ny klubb.

Ålesund som spelar i den norska elitserien har värvat Engqvist. Ålesunds sportchef Oddbjørn Lie tror att Engqvist har egenskaper som passar laget.

– Det här är en spelare vi har följt ett tag och som kommer att utmana våra andra försvarare och vi tror att hans egenskaper kommer att komplettera dem på ett mycket bra sätt, säger han till klubbens hemsida.

Emil Engqvist har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över 2028.