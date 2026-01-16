Klart: Förre Bajen-talangen till ny klubb

Alper Demirol bröt med Fatih Karagümrük.

Nu är den tidigare Bajen-talangen klar för Vanspor FK.

Foto: Bildbyrån

Alper Demirol lämnade Hammarby för Faith Karagümrük för ett år sedan. Strax efter årsskiftet meddelade den turkiska klubben att Demirols avtal bryts i förtid.

Nu har 23-åringen presenterats av Vanspor FK i den turkiska andradivisionen. Laget ligger tia i tabellen.

Demirol har tidigare spelat för klubbar som Skövde AIK och Degerfors.