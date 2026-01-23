Klart: Förre Dif-målvakten till skotsk klubb

Per Kristian Bråtveit har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i skotska Aberdeen.

– Det känns väldigt bra att vara här, säger han via ett uttalande.

Den förre Djurgården-målvakten Per Kristian Bråtveit har varit klubblös sedan årsskiftet, detta då hans kontrakt med Strømsgodset löpte ut.

Nu har den norske burväktaren gjort klart med ny klubb.

Denna fredagskväll har han presenterats av den skotska klubben Aberdeen.

– Det känns väldigt bra att vara här. När Aberdeen tog kontakt var beslutet väldigt enkelt för mig. Min tid i Norge var över och jag vill göra någonting annat. Aberdeen är en stor klubb och det känns som en bra möjlighet, säger han i ett uttalande.

Burväktaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 18 månader.