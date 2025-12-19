Klart: Fred Jähnke tar över BK Olympic

BK Olympic får ny tränare.

Fred Jähnke tar över som huvudtränare.

Foto: Bildbyrån

Fred Jähnke anslöt till Malmö FF 2024 för att jobba som övergångstränare för klubben. Under den gångna säsongen blev han en del av herrstaben, först med ansvar för fasta situationer och senare som assisterande tränare till Anes Mravac.

Nu står det klart att han tar över som huvudtränare för BK Olympic till säsongen 2026. Jähnke kommer fortsatt vara anställd av Malmö FF och samarbeta med herrstaben den kommande säsongen.

– Jag är väldigt glad över att ha fått möjlighet att träna BK Olympic kommande säsong. I Olympic ser jag en spännande kombination av fokus på prestation, resultat och utveckling. Det finns en stabil grund att bygga vidare på, och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla en kultur där våra unga spelare ges bästa möjliga förutsättningar för att både utvecklas och prestera på hög nivå, säger han via klubbens uttalande.