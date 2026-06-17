Klart: Freyr Alexandersson tar över Rosenborg

Freyr Alexandersson har fått ett nytt jobb.

Han tar över norska Rosenborg.

Kontraktet är skrivet på tre och ett halvt år.

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Rosenborg har hittat en ny tränare.

Det blir islänningen Freyr Alexandersson som tar över.

Han har bland att ett förflutet i SK Brann.

Hans kontrakt med Rosenborg stäcker sig över 2029.

– Jag är väldigt stolt och tacksam för det starka intresse jag har märkt från Rosenborgs ledning. Våra samtal har varit ärliga, öppna och konkreta. Jag har stor tilltro till att vi tillsammans kan flytta Norges mest meriterade fotbollsklubb dit den hör hemma. Alla inser den situation vi befinner oss i nu, som är kritisk och måste hanteras på största allvar, säger Alexandersson i ett uttalande.

Rosenborg ligger näst sist i norska ligan.