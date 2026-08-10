Uppgifter: Krisklubben stänger av tränare – efter incident
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Gif Sundsvall stänger av assisterande tränaren Ion Doros.
Detta efter en incident med en kollega, enligt uppgifter.
Gif Sundsvall är i fullkomlig kris. Norrlandsklubben ligger på en jumboplats i superettan och har endast skrapat ihop nio poäng efter 18 matcher.
Läget i klubben verkar ha påverkat stämningen internt.
Enligt Sundsvalls Tidning har den assisterande tränaren Ion Doros stängts av från klubbens verksamhet.
Anledningen till det uppges vara att han varit inblandad i en incident med en kollega, och där Doros har uppträtt olämpligt.
– Vi kommunicerar mer när vi har mer att kommunicera, säger klubbchefen Karl Ståhl till ST.
Doros saknades i Sundsvalls senaste match mot Östersund.
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