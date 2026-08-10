Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Krisklubben stänger av tränare – efter incident

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gif Sundsvall stänger av assisterande tränaren Ion Doros.
Detta efter en incident med en kollega, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall är i fullkomlig kris. Norrlandsklubben ligger på en jumboplats i superettan och har endast skrapat ihop nio poäng efter 18 matcher.

Läget i klubben verkar ha påverkat stämningen internt.

Enligt Sundsvalls Tidning har den assisterande tränaren Ion Doros stängts av från klubbens verksamhet.

Anledningen till det uppges vara att han varit inblandad i en incident med en kollega, och där Doros har uppträtt olämpligt.

– Vi kommunicerar mer när vi har mer att kommunicera, säger klubbchefen Karl Ståhl till ST.

Doros saknades i Sundsvalls senaste match mot Östersund.


Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt