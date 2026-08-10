Uppgifter: Roony Bardghji har dragit korsbandet på träning

Roony Bardghji, 20, har råkat ut för en allvarlig skada.

Han har, enligt uppgifter, skadat korsbandet på träning.

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20-åringen har ryktats bort under sommaren, men än så länge är Roony Bardghji kvar i Barcelona.

På måndagen var olyckan framme på en träning, uppger de spanska medierna Sport och Ser Catalunya.

Yttern ådrog sig en skada och tvingades bryta. Sport rapporterar att svensken fick problem med ett knä.

Enligt Fabrizio Romano har Bardghji drabbats av en korsbandsskada, en allvarlig knäskada. Den typen av åkomma innebär en längre rehabperiod, ofta uppemot ett år. Romano hävdar dock att 20-åringen blir borta ”sex-sju månader”.

Bardghji var under sin tid i FC Köpenhamn borta från spel i över ett år på grund av en korsbandsskada. Det är oklart om dagens händelse gäller samma knä.

Svensken spelade 28 matcher för Barcelona den gångna säsongen och stod för två mål. Han har kontrakt med klubben fram till sommaren 2029.