Klart: Gotfredsen Grgic lämnar Falkenbergs FF

Säsongen är över.

Då kommer Remo Gotfredsen Grgic att lämna klubben – då hans avtal löper ut.

– Det var kul att vara med och lyfta upp FFF till elitfotbollen, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

22-årige Remo Gotfredsen Grgic har spelat för Falkenbergs FF sedan vintern 2023. Med totalt 60 matcher under bältet för FFF meddelar klubben att de och yttermittfältaren kommer att gå skilda vägar i samband med att hans avtal löper ut.

– Remo har gjort många betydelsefulla mål och insatser för Falkenbergs FF. Vi är tacksamma för allt han har åstadkommit under sina tre år i klubben. Vi önskar Remo stort lycka till framöver, säger sportchef Andreas Jankevics i ett uttalande.

Under sin tid i Falkenberg gjorde Gotfredsen Grgic 22 mål och fyra assist.

– Min tid i Falkenbergs FF har innehållet både framgångar och motgångar. Det var kul att vara med och lyfta upp FFF igen till elitfotbollen där de hör hemma. Å andra sidan har jag haft en skada som hållit mig tillbaka. Jag har även fått fylla på med massvis av erfarenheter som jag kommer att ta med mig och det är jag tacksam för. Nu ser jag fram emot en ny miljö och de nya utmaningar som komma skall. Jag vill även rikta ett stort tack till alla i föreningen och alla supportrar för min tid här. Stort lycka till framöver, säger han.