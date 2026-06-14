VM medan du sov: Brasseprofilen sågar Ancelotti

I natt har det spelats flera matcher i VM.

Här är allt du har missat från nattens händelser.

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Detta har hänt

Nattens första match var mellan Brasilien och Marocko. En av de hetaste gruppmatcherna på förhand, där Brasilien behövde slå tillbaka mot den osäkerhet som fanns kring laget medan Marocko skulle försöka rida på samma våg som de gjorde när de tog sig till VM-semifinal 2022. Det var marockanerna som tog ledningen efter tjugo minuter. Brassestjärnan Vinicius Junior kvitterade snabbt till 1–1, vilket blev slutresultat.

Senare på natten var det dags för Skottland att göra comeback i VM efter 28 år. Haiti stod för motståndet och trots att Skottland inte spelat ett världsmästerskap på flera år blev det eufori när John McGinns skott styrdes in i mål och segern var ett faktum. Landslagets första VM-vinst på 36 år.

När det närmade sig morgon i Sverige ställdes Australien och Turkiet mot varandra. På förhand var Turkiet knappa favoriter med profiler som Arda Güler och Kenan Yildiz. Det blev dock en 2–0-seger till ”The Socceroos”.

Nattens rubriker

Brasilien har alltid en extra press när de kliver in i ett världsmästerskap. Landet har vunnit VM flest gånger och inför premiären mot Marocko fanns det förhoppningar. När matchen väl slutade 1–1 riktades det kritik, bland annat mot förbundskaptenen Carlo Ancelotti och hans val av startelva.

Den tidigare brassestjärnan Felipe Melo var kritisk:

– Ancelotti är en av de största i historien, men han kan inte låta det gå obemärkt. Han startade med fel startelva… Jag gillade inte hur Brasilien betedde sig, och försökte sedan göra en eller annan förändring. Tyvärr är det inte öppet för kritik, säger Melo enligt Globo.

Nattens överraskning

En annan match som spelades under lördagen var Schweiz-Qatar. Efter att schweizarna tagit ledningen på straff i den första halvleken väcktes det irritation när Remo Freuler såg ut att stå i offside i situationen innan. Det blev däremot ingen åtgärd eller check av detta där tittarna får se linjerna dras.

Senare under natten gick Fifa ut och pudlade. De meddelade att VAR hade ett kort tekniskt problem men att det inte påverkade domarna i kontrollrummet. Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering.

Ställningarna

Efter nattens matcher kliver Skottland upp i gruppledning framför Brasilien, Marocko och Haiti. Australien går upp på lika många poäng som USA, som har bättre målskillnad.