Hammarby letar efter vänsterback: ”Hitta en långsiktig lösning”

Hammarby hade stor spelarrotation i vintras.

Nu letar klubben efter en vänsterfotad vänsterback.

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I fjol var Julie Blakstad Hammarbys vänsterback och hon stod en succésäsong med hela 14 mål och i vintras tog hon steget till Tottenham.

Hammarby värvade in den amerikanska vänsterbacken Madison Pogarch och värvade in Kristianstads vänsterback Mathilde Janzen. Den sistnämnda har spelat mer som mittfältare och ytter och har belönats med en del speltid.

Den som har spelat mest vänsterback i år är mittbacken Gudrun Arnadottir. Isländskan står noterad för två mål och en assist hittills.

Under lördagen berättade sportchef Arnór Smárason i samband med en intervju på en supportersamling att klubben vill värva en vänsterback under sommaren och man letar extra efter en vänsterback som är vänsterfotad.

”Arnadottir är värvad som mittback, men vi visste att hon kunde täcka upp till vänster också, vilket hon har gjort jättebra nu över våren. Men det är en position vi tittar på att hitta en mer långsiktig lösning på”.

Nästa match för Hammarby är derbyt mot AIK på onsdag.