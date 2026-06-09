Klart: Hammarby TFF värvar senegalesisk talang

Alwaly Baba Camara har provtränat med Hammarby TFF under en tid.

Nu har 18-åringen skrivit på för Ettan-klubben.

– Han är en spelskicklig central mittfältare med bra teknik och en bra spelförståelse, säger Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

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För ett par dagar sedan sades det vara nära.

Nu har Alwaly Baba Camara skrivit på för Hammarby TFF efter att ha bekantat sig med klubben under en tid.

Camara kommer senast från spel med Espérance Sportive du Grand Yoff i Senegal och anses, enligt sportchef Mikael Hjelmberg, vara en skicklig central mittfältare.

– Vi har följt Camara under en längre tid och hans insatser i U17-VM I höstas imponerade än mer på oss. Han är en spelskicklig central mittfältare med bra teknik och en bra spelförståelse. Vi ser fram väldigt mycket fram emot att jobba, säger Hjelmberg i ett uttalande.

Med HTFF har talangen skrivit på ett femårsavtal. Alwaly Baba Camara har tidigare representerat Senegal på ungdomslandslagsnivå och deltog även i U17-VM 2025.