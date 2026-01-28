Klart: Hansen lämnar Bayern München – flyttar till England

Tuva Hansen, 28, har lämnat Bayern München.

Mittbacken är klar för West Ham.

Foto: Bildbyrån

Norska landslagsspelaren Tuva Hansen har spelat i Bayern München sedan januari 2023.

Under den senaste tiden har Hansen haft svårt att platsa i startelvan och varit en bänkspelare. Nu står det klart att Hansen lämnar den tyska klubben.

Womens Super Leauge kommer få ännu en skandinavisk spelare. Tuva Hansen är klar för West Ham.

– Jag har hört mycket om hur speciell West Ham är – det är en stor klubb med en rik historia och jag ser fram emot nästa kapitel i min karriär, säger Hansen via klubbens uttalande.

Tuva Hansen står noterad för 60 landskamper.