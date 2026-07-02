Klart: Hayden Hackney värvad av Everton

Hayden Hackney lämnar Middlesbrough.

Han är klar för spel i Premier League-klubben Everton.

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Hayden Hackney var en kugge i Kim Hellbergs Middlesbrough under föregående säsong. Under den senaste tiden har han ryktats till flera Premier League-klubbar men nu står det klart vilken som vinner kampen om mittfältaren.

Han köps loss av Everton. Enligt The Athletic hamnar prislappen på 16,5 miljoner pund, vilket motsvarar runt 212,5 miljoner kronor, inklusive bonusar.

– Jag är otroligt glad över att vara här. Så fort jag fick veta att Everton var intresserade av mig fanns det inte något annat alternativ, säger Hackney via klubbens uttalande.

Avtalet sträcker sig över 2031.