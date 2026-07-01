Klart: Inter förlänger med 37-åringen

Henrikh Mkhitaryan, 37, fortsätter.

Veteranen har kritat på för ett nytt år i Inter.

Henrikh Mkhitaryan. Foto: Alamy

37 år är ingen ålder. Nej, det tycker i alla fall italienska Inters ledning. Klubben meddelar nämligen under onsdagen att man har kommit överens med veteranen Henrikh Mkhitaryan om en fortsättning – trots att den armeniska mittfältaren närmar sig 38 år.

Det nya kontraktet mellan parterna är skrivet över nästa säsong och gäller fram till sommaren 2027. Det blir Mkhitaryans femte säsong i Inter-tröjan sedan han anslöt från Roma 2022. Mittfältaren fyller 38 år i januari 2027.

Henrikh Mkhitaryan har tidigare representerat klubbar som Arsenal, Manchester United och Borussia Dortmund.