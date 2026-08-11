Uppgifter: Mjällby jagar 19-årig ytter

Mjällby har tappat Elliot Stroud och letar nu förstärkning.

Klubben är intresserade av Villum Dalsgaard från FC Nordsjælland.

Det uppger Tipsbladet.

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Mjällby har under veckan tappat VM-spelaren Elliot Stroud och fler ser ut att lämna klubben.

Nu ser Mjällby ut att förstärka laget med en 19-årig ytter, uppger Tipsbladet.

Enligt sajten köper den allsvenska klubben loss Villum Dalsgaard från FC Nordsjælland för 500 000 euro, motsvarande omkring 5,5 miljoner kronor. I avtalet finns även en vidareförsäljningsklausul. Övergången väntas bli klar inom de närmaste dagarna.

Dalsgaard har ännu inte gjort någon A-lagsmatch för Nordsjælland. Under våren var han i stället utlånad till Hødd i den norska andraligan, där yttern noterades för sex mål på 13 ligamatcher.