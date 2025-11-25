Klart: Johan Dahlin förlänger med Malmö FF

Han är en av klubbens mest meriterade spelare någonsin.

Nu har Johan Dahlin förlängt sitt avtal med Malmö FF.

– Jag ser fram emot 2026, säger 39-årige Dahlin i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Han har vunnit sju stycken SM-guld med Malmö FF, är 39 år gammal och hade ett kontrakt som går ut i slutet av året.

Nu står det klart att Johan Dahlin förlänger sitt avtal med de Himmelsblå – över nästa säsong.

– Det är så klart roligt att få vara en del av det här laget ett år till och att förhoppningsvis få vara med och bidra och höja nivån ytterligare. Nu blir det kanske något av en annan roll än tidigare. Det gäller att hjälpa övriga i målvaktsgruppen att ta ytterligare kliv, samtidigt som jag siktar på att själv spela några matcher, säger Dahlin i ett uttalande och fortsätter:

– Att vara i full träning igen känns bra. Jag kan bidra till att höja kravställningen och få alla att vara närvarande. Det tror jag är viktigt. Jag ser fram emot 2026.

Malmö FF:s sportchef, Daniel Andersson:

– Johan är otroligt viktig för oss med sitt sätt att vara i vardagen, både på och utanför plan. Han är en kravställare som samtidigt skänker sina medspelare en otrolig trygghet, säger han och fortsätter:

– Vi värdesätter både hans kvaliteter som spelare och ledaregenskaper högt och man kan inte nog betona hans betydelse för det här laget. Med en frisk Johan får vi en väldigt fin målvaktsuppsättning.