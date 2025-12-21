Klart: Johansson återvänder till superettanklubben

Julius Johansson lämnar Västerås SK.

Den offensiva pjäsen återvänder till Norrby IF.

Foto: Bildbyrån

Julius Johansson, 25, lämnade Norrby IF för Västerås SK under våren 2024 och har bland annat varit utlånad till IK Oddevold.

Nyligen blev Norrby IF klart för superettan efter att ha slagit Utsikten i kvalet. Samtidigt som Boråsklubben avancerat, återvänder Julius Johansson. Det meddelar klubben på sina sociala medier.

Johansson noterades för sex mål och en assist på 27 tävlingsframträdanden i VSK. Han har tidigare representerat Gais och Qviding.