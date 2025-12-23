Klart: Kaptenen stannar i Växjö – ”Tror stenhårt”

Josefin Harrysson, 25, har förlängt med Växjö DFF.

Lagkaptenen har skrivit ett kontrakt över 2026.

– Jag tror stenhårt på det vi bygger här i Växjö och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans, säger Josefin Harrysson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Josefin Harrysson anslöt till Växjö från Kristianstad inför denna säsong. Nu väljer Harrysson, som blivit lagkapten i klubben, valt att förlänga med Växjö DFF.

– Det känns väldigt bra att ha förlängt ytterligare ett år. Jag tror stenhårt på det vi bygger här i Växjö och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans, säger Josefin Harrysson via klubbens uttalande.

Harrysson är en flexibel fotbollspelare och kan spela både mittback och vänsterback vilket klubben värdesätter.

– Josefin står för exakt de värden vi vill bygga Växjö DFF på. Hon är en ledare, professionell i allt hon gör och håller en hög och jämn nivå i sina prestationer. Att vi nu har säkrat henne över säsongen 2026 känns väldigt viktigt för vår fortsatta utveckling, säger sportchef Kim Focic Åberg via uttalandet.

Harrysson startade 24 matcher för Växjö i år.