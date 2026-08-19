Klart: Karlsson lämnar Malmö FF

Johan Karlsson lämnar Malmö FF.

Han är klar för den danska andraligan.

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Johan Karlsson blir nästa spelare att lämna Malmö FF. På onsdagskvällen meddelade klubben att 24-åringen fortsätter karriären i den danska andraligan och klubben Vejle.

Karlsson kom till MFF under en relativt kort period, men lämnar nu klubben för att få större möjlighet till speltid i en ny miljö.

– Även fast min tid i föreningen har präglats av att det rent resultatmässigt gått tufft, är jag tacksam och stolt över att ha fått bära den himmelsblå tröjan. Det är få förunnat och jag har alltid försökt bära den väl, säger Karlsson till MFF hemsida.

Malmös sportchef Philip Berglund ser övergången som en bra lösning för samtliga parter.

– Johan har varit hos oss under en relativt kort tid och har arbetat hårt i en konkurrensutsatt trupp. Nu finns det en möjlighet för honom att få mer speltid i en annan miljö, vilket vi tror är bäst för båda parter. Vi tackar Johan för hans tid här och önskar honom lycka till framöver, säger Berglund.