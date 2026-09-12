Fåordig efter förnedringen: ”Allt som kunde gå fel gick fel”

SOLNA: AIK tappade en ledning till en storförlust hemma mot Västerås SK.

Enligt de själva uppträdde de naivt i efter paus.

– I den andra halvleken ser vi ut som ett juniorlag, menar Johan Hove.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK tog ledingenen på straff efter 24 minuter. Efter pausvilan fick publiken på Nationalarenan se en helt annan match.

Västerås SK kvitterade efter en timmes spel och när matchen var slut stod bortalaget som segrare med hela 4–1. AIK-tränaren José Riveiro menar att det började dala redan innan pausvilan.

– I slutet av den första halvleken tappar vi en del kontroll. Allt som kunde gå fel gick fel i den andra halvleken. Vi försökte med samma matchplan, men då exponerade vi oss i spelat utan boll och vi gav de stora ytor för de att springa på, säger spanjoren och tillägger:

– Vi var inte på den nivån som krävs. Vi ledde mot Västerås, vilket är någonting av det svåraste du kan göra. Det är en sådan match där vi måste vara kritiska mot oss själva. Vi behöver hitta anledning till att vi inte har fått med oss så många bra resultat här hemma.

”Västerås såg ut som Barcelona”

Johan Hove stod för ”Gnagets” enda mål i matchen. Norrmannen är trots det kritisk till sin egen insats, som en av de mer rutinerade pjäserna i det unga AIK-laget.

– Det var tydligt att de ändrar någon grej i den andra halvleken. Exakt vad vet jag inte, men det var mycket svårare att pressa dem. När de började få lite momentum hade vi nog behövt samla oss lite mer. Där kan både jag och flera andra ta betydligt mer ansvar, menar han.

Men det är inte bara att VSK gör saker bra som ligger bakom storförlusten, enligt Hove.

– I den andra halvleken ser vi ut som ett juniorlag. Vi är naiva, för dåliga i presspelet och Västerås ser ut som Barcelona. De gör absolut saker bra men det blir lite för enkelt och helt plötligt står det 4–1.

Foto: Bildbyrån

Mer eller mindre en hel startelva ryms på AIK:s skadelista för tillfället. Det är någonting som norrmanen menar påverkar när saker och ting inte fungerar på planen.

– Det är det inte många spelare i AIK som klarar 90 minuter. Så det blir lite påtvingade byten och vi får kanske inte heller effekt på de bytena som vi gör. Det är verkligen inte optimalt, menar han.

Hove har svårt att hålla sig när skedesituationen kommer på tal.

– Det är nästan så att man börjar skratta. Det händer med alla nästan. Sen kommer någon tillbaka samtidigt som någon annan försvinner. Men jag står kvar på benen iallafall, säger norrmanen med ett svagt leende.