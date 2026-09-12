Ny seger för IFK Göteborg – kliver om stadsrivalen

IFK Göteborg besegrade jumbon Halmstads BK under lördagen.

Laget tog därmed sin tredje raka seger i allsvenskan – samt ett ordentligt kliv i tabellen.

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IFK Göteborg tar sig längre och längre bort från bottenstriden. Under lördagen inkasserade Joachim Björklunds lag sin tredje raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Halmstads BK hemma på Gamla Ullevi.

Ledningsmålet kom till efter 36 minuter i samband med en frispark. Sam Larsson klev fram och trycktre upp bollen i nättaket bakom en chanslös Tim Rönning. Hemvändaren har därmed svarat för tre fullträffar på två matcher.

Om ”Blåvitts” första mål var en skönhet så var lagets andra fullträff något ännu vackrare. Högerbacken Felix Eriksson fick bollen en bra bit utanför straffområdet och drog till. Bollen gick stenhårt in i mål och hemmalaget ledde med 2–0.

När 20 minuter återstod av ordinarie tid fälldes bortalagets Marvin Illary i straffområdet och straff tilldömdes. Lagkaptenen Rocco Ascone var säker från elva meter och reducerade till 2–1.

IFK Göteborg höll undan och inkasserade ytterligare en seger i jakten på ett nytt kontakt. Laget har nu komfortabla tio poäng ner till Degerfors på kvalplatsen och man kliver också om stadsrivalen Gais i tabellen.

För HBK ser det bara mörkt ut. Stuart Baxters lag har åtta poäng upp till säker mark med nio matcher kvar att spela.

