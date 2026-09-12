Firade framför AIK-klacken: ”Vart ska jag annars fira?”

SOLNA: Abdelrahman Boudah fick det sista ordet på Nationalarenan.

Anfallarens firande riktades också till en specifik åskådare.

– Om han läser det här kommer han veta, säger anfallaren efter matchen.

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När dryga timmen var spelad fick Abdelrahman Boudah hoppa in på Nationalarenan. Kort därpå gjorde gästande VSK både 2–1 och 3–1.

När tolv minuter återstod punkterade den inropande anfallaren matchen när han satte 4–1. Men det kommer sannolikt bli firande efteråt som blir mest ihågkommet.

– Allt var planerat. Ni vet själva varför. Redan när jag började värma upp var det många som började skrika mot mig och peka finger höger och vänster, säger Boudah efter matchen.

Pekar ut åskådare – ”Äcklig gammal gubbe”

Det var en specifik person i publiken som den tidigare Hammarby-spelaren var extra nöjd med att få trycka till. Han satt, enligt Boudah, precis ovanför bortabänken.

– Om han läser det här kommer han veta. Det var en äcklig, gammal gubbe. Så fort jag började värma upp så började han skrika jättetydligt. Mina lagkamrater började också kolla och tänkte ”vem fan är det här”, återger anfallaren.

Boudahs firande resulterade i att föremål började kastas in på planen. Matchen tvingade därför avbrytas i ett par minuter.

– Jag fattade inte en varför det blev avbrott. Men skit i dem. Vart ska jag annars fira? De (publiken) är ju runt hela planen. Ska jag bara ställa mig i mitten av planen?

Abdelrahman Boudah spelade sammanlagt 58 allsvenska matcher för Hammarby mellan 2022 och 2025.