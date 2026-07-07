Klart: Krisklubben sparkar tränaren – Bergstrand aktuell

Srdjan Tufegdzic får lämna IFK Värnamo.

Tränaren får sparken, meddelar krisklubben.

– Självklart en besvikelse att vi inte lyckats bättre i våra prestationer och resultat, säger sportchefen Jörgen Petersson.

Bildmontage, Kim Bergstrand och Srdjan Tufegdzic. Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo ligger näst sist i superettan efter 14 omgångar. Nu agerar krisklubben och sparkar tränaren Srdjan Tufegdzic, 46, som tog över inför säsongen.

– Med tanke på att vi planerade för ett längre samarbete tillsammans, är det självklart en besvikelse att vi inte lyckats bättre i våra prestationer och resultat. Srdjan Tufegdzic har från den dagen han startade upp i IFK Värnamo, gett allt för föreningen med sitt engagemang, lojalitet och professionalitet, säger sportchefen Jörgen Petersson i ett uttalande.

Värnamo meddelar samtidigt att de assisterande tränarna Jesper Lövdahl och Juan Robledo kommer att leda laget framöver tills dess att en ny huvudtränare är på plats.

Kim Bergstrand aktuell

Enligt Sportbladet har den tidigare Djurgårdstränaren Kim Bergstrand, 58, varit uppe på tapeten som en ersättare. Tidningen skriver att den tidigare SM-guldtränaren har ”diskuterats internt” i Värnamo och att Bergstrand är ”högaktuell” att ta över.

Tillsammans med parhästen Thomas Lagerlöf, som numera är huvudtränare i Sandviken i superettan, ledde Bergstrand Djurgården under fem säsonger.

– Vi har tagit ett beslut som vi enats om är det bästa för IFK Värnamo här och nu. Med det engagemang, den professionalitet och energin som ”Tufa” dagligen visat på och utanför planen, är det en besvikelse för oss alla att vi inte lyckats prestera på ett sätt som givit oss fler poäng, säger IFK Värnamos ordförande Fredrik Lingeskog.