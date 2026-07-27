Bekräftat: Storklubben avbryter jakten på Salah

Besiktas har velat värva Mohamed Salah.

Nu bekräftar klubbens sportchef Önder Özen att de blåser av förhandlingarna.

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Mohamed Salah har kopplats ihop med olika klubbar sedan han lämnade Liverpool. På senare tid har 34-åringen ryktats till turkiska Besiktas.

Men nu ser det inte ut att bli någon övergång till Istanbul-klubben. Enligt turkisk media bekräftar Besiktas sportchef Önder Özen att de avslutar förhandlingarna.

– Vi träffade Salah tre gånger, presenterade projektet och han träffade även vår tränare. Vi har valt att dra oss ur förhandlingarna. Klubben har sina principer och vi kan inte kompromissa om dem, säger Özen.

Sportchefen menar att de inte accepterar de villkor som ställts av Salahs representanter.

– Vi kommer inte att förbättra det erbjudande som ligger på bordet. Om de vill acceptera de villkoren är det bra. Det har funnits några orimliga krav, speciellt när det gäller agentarvodet.



