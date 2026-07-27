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Foto: Bildbyrån

Dubbla skadesmällar i AIK – Kouame och Ayari ut

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Nilo Ek
Webbredaktör
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AIK tvingades till ett tidigt byte mot Häcken.
Axel Kouame klev av efter en känning i baksidan.
I andra behövde även Taha Ayari lämna planen.

Foto: Bildbyrån

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Det var i den 18:e minuten i matchen mot Häcken som AIK tvingades till ett tidigt byte. Mittfältaren Axel Kouame blev sittandes på planen med smärta i baksida lår.

Ivorianen tvingades sedan bryta matchen och ersattes av Victor Andersson.

I den andra halvleken uppstod det ytterligare oroande bilder i AIK. Då var det Taha Ayari som satte sig i marken innan han kort senare linkade av planen och byttes ut. Abdihakim Ali ersatte.

AIK har under säsongen tampats med flera skador på spelare. De indisponibla spelarna i ”Gnaget” är Ibrahim Cissé, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Yannick Geiger, Fredrik Nissen, Charlie Pavey, Andreas Redkin och Stanley Wilson.

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