Klart: Kurula lämnar IK Brage

IK Brage tackar av en målvakt.

Detta då Elias Markusson Kurula har bestämt sig för att gå vidare i sin karriär.

– Han har utvecklats varje dag och jobbat hårt i vardagen, säger Sportchef Ola Lundin i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som Elias Markusson Kurula, 19, flyttades upp till IK Brages A-lag.

Sedan dess har noterats för en tävlingsmatch med Borlänge-laget samtidigt som han har varit en del av U19-laget.

Nu är dock resan i Brage slut för den här gången då Markusson Kurula har bestämt sig för att gå vidare i sin karriär – och flytta till IK Sleipner.

– Elias har varit med A-truppen 2025 och samtidigt haft speltid i U19. Han har utvecklats varje dag och jobbat hårt i vardagen. Nu när han växer ur spel i U19 flyttar han vidare för seniorspel och vi önskar stort lycka till, säger Brages sportchef Ola Lundin i ett uttalande.