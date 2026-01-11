Prenumerera

Klart: Kurula lämnar IK Brage

Tor Sundberg
Webbredaktör
IK Brage tackar av en målvakt.
Detta då Elias Markusson Kurula har bestämt sig för att gå vidare i sin karriär.
– Han har utvecklats varje dag och jobbat hårt i vardagen, säger Sportchef Ola Lundin i ett uttalande.

Det var inför säsongen 2025 som Elias Markusson Kurula, 19, flyttades upp till IK Brages A-lag.

Sedan dess har noterats för en tävlingsmatch med Borlänge-laget samtidigt som han har varit en del av U19-laget.

Nu är dock resan i Brage slut för den här gången då Markusson Kurula har bestämt sig för att gå vidare i sin karriär – och flytta till IK Sleipner.

– Elias har varit med A-truppen 2025 och samtidigt haft speltid i U19. Han har utvecklats varje dag och jobbat hårt i vardagen. Nu när han växer ur spel i U19 flyttar han vidare för seniorspel och vi önskar stort lycka till, säger Brages sportchef Ola Lundin i ett uttalande.

