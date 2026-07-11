Klart: Lämnar Djurgården – återvänder till Tyskland
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Viktor Bergh lämnar Djurgårdens IF.
Ytterbacken ansluter till tyska Karlsruher.
– Jag är väldigt glad över att kunna ta nästa steg i min utveckling, säger han i ett uttalande.
Djurgårdens Viktor Bergh tillbringade fjolåret på lån i tyska Hansa Rostock. Där noterades ytterbacken för ett mål och fem framspel på 41 matcher.
Efter att säsongen var över återvände Bergh till Djurgården – men det blev inte långvarigt. Nu meddelar Stockholmsklubben att 26-åringen går till Karlsruher i den tyska andraligan.
– Hans senaste utlåning till Hansa Rostock blev mycket framgångsrik och uppfyllde målet att stärka hans position på marknaden. Under hela sin tid i Djurgården har Viktor visat prov på en utmärkt inställning och stark arbetsmoral, säger Djurgårdens fotbollschef Maximilian Hahn i ett uttalande.
Viktor Berg om nya klubben.
– Jag är väldigt glad över att kunna ta nästa steg i min utveckling och vill visa mina styrkor i 2. Bundesliga för att hjälpa klubben, säger han på Karlsruhers hemsida.
Bergh gjorde totalt 26 framträdanden i Djurgården.
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