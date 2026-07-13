Klart: Lämnar Häcken för Lech Poznan
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Joop Oosterveld lämnar BK Häcken.
Den assisterande tränaren tar över för Lech Poznans reservlag.
Joop Oosterveld anslöt till BK Häcken 2024 och har haft flera roller i klubben. 40-åringen har den senaste tiden varit assisterande tränare till Jens Gustafsson samtidigt som han jobbat som en övergångstränare mellan akademi och A-lag.
Nu meddelar den polska storklubben Lech Poznan att Oosterveld blir ny huvudtränare i andralaget.
– Jag är väldigt glad över att få vara med i de polska mästarna och den bästa akademin i landet, säger han i ett uttalande.
Kontraktet sträcker sig till sommaren 2028.
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