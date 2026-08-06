Brandlarmet gick på Gamla Ullevi – spelarna fick springa ut

GÖTEBORG: Blåvittspelarna hade precis ställt sig i duschen efter matchen.

Då gick plötligt brandlarmet.

– Jag trodde att det var på skoj, säger Sebastian Clemmensen som tvingades springa ut i bara handduk.

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IFK Göteborg förlorade med 0–1 mot belgiska Gent i Conference League-kvalet. Efter matchen skulle Joachim Björklund hålla presskonferens i vanlig ordning.

Från ingenstans gick brandlarmet på Gamla Ullevi och alla från spelare, ledare och mediarepresentanter behövde evakueras.

För många i IFK Göteborgs spelartrupp blev det extra jobbigt.

– Vi stod i duschen och tänkte bara vad fan är det som händer, återger Noah Tolf.

Vissa av spelarna kom ut i bara handdukar. Sebastian Clemmensen var en av dem.

– Jag trodde att det var på skoj, menar yttern.

Vad var det då som utlöste larmet? De skulle visa sig att Gentspelarna var bovarna i dramat. Gästerna hade skruvat upp vattentemperaturen för mycket i sina duschar.

– Det var för varmt i de belgiska duscharna så det komma massa ånga som startade brandlarmet, säger IFK Göteborg kommunikationschef Marcus Modéer.

Efter att brandkåren anlänt och konstaterat att det inte var någon fara kunde alla kliva in på Gamla Ullevi igen.