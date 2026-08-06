Succé för svensken – svarade för ett hattrick

Isak Dahlqvist hade en minst sagt bra dag på jobbet.

Svensken stod för ett hattrick när Tromsø krossade Cluj.

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Tromsø har skaffat sig ett utomordentligt bra läge inför returmötet i Conference League-kvalet. Den norska klubben vann med hela 5–0 borta mot rumänska Cluj i den första matchen.

Det kan man tacka Isak Dahlqvist för. Svensken, som startade som högerwingback, satte 3-0 i den första halvleken. Efter paus adderade svensken ytterligare två baljor och fullbordade därmed sitt hattrick

Den blåvitt-fostrade mittfältaren fick sitt genombrott i superettan med Örgryte, men lämnade Sverige inför den här säsongen efter att klubben tagit steget upp till allsvenskan.

Flyttlasset gick till österrikiska Blau-Weiss Linz där speltiden blev sparsam. Det resulterade i en övergång till Tromsø under sommaren.

Mot Cluj fick även två andra svenskar chansen från start, i form av Alexander Warneryd och David Edvardsson.