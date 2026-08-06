Succé för svensken – svarade för ett hattrick
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Isak Dahlqvist hade en minst sagt bra dag på jobbet.
Svensken stod för ett hattrick när Tromsø krossade Cluj.
Tromsø har skaffat sig ett utomordentligt bra läge inför returmötet i Conference League-kvalet. Den norska klubben vann med hela 5–0 borta mot rumänska Cluj i den första matchen.
Det kan man tacka Isak Dahlqvist för. Svensken, som startade som högerwingback, satte 3-0 i den första halvleken. Efter paus adderade svensken ytterligare två baljor och fullbordade därmed sitt hattrick
Den blåvitt-fostrade mittfältaren fick sitt genombrott i superettan med Örgryte, men lämnade Sverige inför den här säsongen efter att klubben tagit steget upp till allsvenskan.
Flyttlasset gick till österrikiska Blau-Weiss Linz där speltiden blev sparsam. Det resulterade i en övergång till Tromsø under sommaren.
Mot Cluj fick även två andra svenskar chansen från start, i form av Alexander Warneryd och David Edvardsson.
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