Djurgården värvar – från norska tredjeligan

Djurgården lägger till ytterligare en norrman i truppen.

Sander Finjord Ringberg har kritat på för klubben.

– En unik och framstående dataprofil, säger fotbollschef Maximilian Hahn.

Maximilian Hahn, ny fotbollschef i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Djurgården har inte legat på latsidan under transferfönstret. Nu har klubben gjort klart med den norska yttermittfältaren Sander Finjord Ringberg.

Han ansluter från Hønefoss BK i den norska tredjedivisionen.

– Det känns helt fantastiskt att skriva på för en så stor klubb med en så pass passionerad supporterskara. Jag var lite överraskad när jag fick höra om intresset, men inte bara. Det har varit en bra säsong för min del och jag tror att Allsvenskan kommer passa mig väldigt bra, säger 26-åringen till klubbens hemsida.

Kontraktet som Ringberg skrivit på sträcker sig till sommaren 2031.

– Vi är oerhört glada att kunna välkomna Sander till klubben. Det är en spelare med en unik och framstående dataprofil, vilket har legat till grund för att han har varit ett av våra främsta transfermål. Att ta in en spelare med hans egenskaper var ett självklart beslut för oss, säger fotbollschef Maximilian Hahn.

Yttermittfältaren har aldrig spelat högre än den norska andraligan. Där har han representerat Tromsdalen och Sandnes Ulf.