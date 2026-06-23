Klart: Landslagsspelare till damallsvenskan

Rosengård förstärker.

Den 23-åriga landslagsspelaren från Australien Isabel Gomez ansluter.

– Hon känns som en fantastisk förstärkning inför hösten, säger Caroline Seger.

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Efter en tung vår kommer FC Rosengård att behöva kämpa för att säkra ett nytt kontrakt i damallsvenskan i höst. Klassikerklubben placerar sig som nästjumbo efter tio omgångar med två poäng upp till säker mark, och kanske har Malmö-klubben hittat en väg ur krisen.

Under tisdagen meddelar Rosengård att ett nyförvärv ansluter från Australien. Det rör sig om den 23-åriga mittfältaren Isabel Gomez som har kritat på ett kontrakt som sträcker sig till 2028.

– Isabel är en stark bollvinnare med hög arbetskapacitet. Hon är taktiskt disciplinerad och har en bra blick för spelet. Hon känns som en fantastisk förstärkning inför hösten, säger Caroline Seger, fotbollschef, i ett uttalande.

Aldrig lämnat Australien

Gomez har aldrig spelat i en klubb utanför Australien och ansluter senast från Central Coast Mariners.

– Jag är jätteglad över att ha skrivit på för FC Rosengård och ser fram emot att bära den blå-röda tröjan, säger hon.

23-åringen har noterats för två A-landskamper för Australiens damlandslag.