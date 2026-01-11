Klart: Lindkvist får tränarroll i norsk klubb

Rasmus Lindkvist har fått ett tränaruppdrag.

AIK:s förre guldhjälte blir assisterande i norska KFUM Oslos B-lag.

Foto: Bildbyrån

Rasmus Lindkvist, 35, var med och tog SM-guld med AIK 2018. Nu har den den tidigare försvararen avslutat sin spelarkarriär och sadlat om till tränare.

Lindkvist blir assisterande tränare i norska KFUM Oslos B-lag.

– Att få utveckla spelare och jobba på bryggan upp till A-laget ska bli väldigt spännande! Jag har också fått ett väldigt bra intryck av alla människor jag har träffat hittills. När möjligheten dök upp skulle jag verkligen vilja komma hit, säger svensken i ett uttalande på klubbens hemsida.

Rasmus Lindkvist har som spelare representerat HamKam och Vålerenga i Norge.