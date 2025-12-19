Klart: Love Kyhlén skriver A-lagskontrakt

Love Kyhlén skriver A-lagskontrakt med Örgryte.

Det meddelar klubben under fredagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Örgryte flyttar upp talangen Love Kyhlén från akademin till A-laget. Han kontrakt stäcker sig över 2026 med option på ytterligare ett år.

– Otroligt stolt och tacksam för förtroendet. Jag ser fram emot att bidra till laget och kommer jobba hårt varje dag för att nå våra mål, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Sportchef Pontus Farnerud är nöjd med att kunna förstärka truppen med spelare från sin egna akademi.

– Love har varit en bärande spelare i P19 och besitter egenskaper som gör honom användbar på flera positioner. Han är väldigt medveten om vad som krävs för att utvecklas, lojal i sin roll och det ska bli spännande att följa hans utveckling. Det är glädjande att vi kan fortsätta att lyfta upp spelare från akademin till vår A-trupp vilket ligger i linje med hur vi vill arbeta.