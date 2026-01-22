Klart: Lucas Shlimon klar för grekisk klubb

Lucas Shlimon flyttar till Grekland.

22-åringen är klar för AO Egaleo.

Foto: Bildbyrån

Lucas Shlimon lämnade Örebro SK förra sommaren för Assyriska FF.

Efter ett halvår i Södertäljeklubben så står det nu klart att 22-åringen flyttar utomlands.

Denna torsdag så har han presenterats av den grekiska klubben AO Egaleo.

Shlimon ansluter som Bosman efter att korttidskontraktet han skrev med Assyriska löpt ut.

Han har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren med den grekiska klubben som huserar i andraligan.