Ludvig Lundvall lämnar Gefle IF.

Klubben meddelar att parterna är överens om att bryta i förtid.

”Vi vill tacka Ludvig Lundvall för hans insatser i himmelsblått och önskar all lycka till i framtiden”, skriver klubben via sin hemsida.

Ludvig Lundvall hämtades in av Gefle IF från HTFF inför årets säsong.

Den unge mittfältaren har hittills den här säsongen noterats för tolv framträdanden i ettan för Gefle, men några fler kommer det inte att bli.

Gefle IF meddelar nämligen idag att man är överens om att bryta kontraktet i förtid.

”Nu står det klart att Ludvig Lundvall inte fortsätter säsongen i Gefle IF, som är överens med spelaren om att bryta kontraktet i förtid. Kontraktet skulle annars vara hela nuvarande säsongen ut. Av den anledningen är spelaren fri att välja en annan förening”, skriver klubben via sin hemsida.