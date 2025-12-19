Klart: Magdalena Eriksson förlänger med Bayern München

Magdalena Eriksson har lämnat det svenska damlandslaget.

Men klubblagskarriären fortsätter.

Svenskan har skrivit på ett nytt avtal till 2028 med Bayern München.

För några veckor sedan kom chockbeskedet att Magdalena Eriksson lämnar det svenska damlandslaget. Samtidigt fortsätt spelarkarriären i hennes klubblag Bayern München.

Under fredagen står det klart att Eriksson förlänger till sommaren 2028.

– Jag är väldigt glad, nöjd och ser fram emot allt som väntar mig. München har blivit ett hem för mig, långt ifrån där jag kom ifrån, men med en stark känsla av familj och välkomst, med stöd av laget, staden och våra fantastiska fans. Deras stöd är gränslöst, oavsett plats eller resultat. Mitt mål för framtiden är att uppnå allt med det här laget, både i Tyskland och i Europa. Jag ger mitt bästa varje dag för att uppnå det, säger hon i ett uttalande på klubbens hemsida.

Dessutom förlänger Pernille Harder, Erikssons lagkamrat och partner, till 2028.