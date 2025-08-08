Klart: Magnus Wikman blir assisterande tränare i Norrköping – ”Det känns roligt”

Den före detta assisterande förbundskaptenen för damlandslaget, Magnus Wikman, går in som assisterande tränare i IFK Norrköpings herrlag.

Detta meddelar klubben under fredagsförmiddagen.

Magnus Wikman som har avslutat sin tjänst som assisterande förbundskapten för damlandslaget har fått nytt jobb. Han blir assisterande tränare för Pekings herrlag.

– Det känns roligt, stimulerande och utvecklande. Väldigt bra rent ut sagt. Jag hoppas kunna tillföra min kompetens för att göra denna grupp ännu bättre, säger Magnus Wikman via klubbens hemsida och fortsätter:

– Det är det här jag har saknat, jag älskar fotbollsplanen, kontakten med spelare och ledare, vilket det blir mindre av i ett landslag. Egentligen ser jag bara positivt på det.

– Jag hoppas ta med mig att i landslagsverksamheten behöver man vara väldigt effektfull, och även effektiv, eftersom man har lite tid med spelare inför match. I landslaget behöver du vara mer direkt på vad man behöver träffa i kontakt och i spel. Det hoppas jag kunna tillföra här, när man träffar spelare och ledare väldigt mycket men där det kan vara ineffektivare, säger Wikman.

Sportchef Magni Fannberg om Magnus Wikman.

– Vår förhoppning är att Magnus, med sin breda erfarenhet och kunskap, bidrar till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet, samtidigt som övriga medarbetare får en mer rimlig arbetsbelastning och tillsammans bildar en stark helhet.

Välkommen till IFK Norrköping, Magnus Wikman!



Som från och med idag tillträder sin nya tjänst som assisterande tränare i IFK:s herrlag.



Läs mer på https://t.co/F2iAbxNcHj



⚪️🔵#ifknorrköping pic.twitter.com/A3OiyTLxpQ — IFK Norrköping (@ifknorrkoping) August 8, 2025