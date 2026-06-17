Klart: Malmö FF säljer till Bundesliga

Mittfältstalangen Samin Mujevic lämnar Malmö FF.

16-åringen är klar för en flytt till Borussia Mönchengladbach.

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Samin Mujevic är fostrad i Malmö FF och har representerat flera av klubbens ungdomslag, samt spelat en handfull U-landskamper för Sverige.

Nu meddelar MFF att 16-åringen lämnar för Borussia Mönchengladbach. Enligt Expressen är affären värd 11 miljoner kronor.

– Det här är ytterligare ett bevis på det fina arbetet som vår akademi gör och att våra unga spelare är attraktiva på marknaden. Ibland säljs spelarna efter de tagit steget upp till A-laget och ibland direkt från akademin. Det här är en av våra större försäljningar av U-spelare någonsin, en försäljning som alla parter är nöjda med och vi önskar Samin stort lycka till framöver, säger MFF:s nya sportchef Philip Berglund till klubbens hemsida.

I Mönchengladbach spelar den tidigare MFF-yttern Hugo Bolin sedan i vintras. Nyligen skrev även anfallaren Isac Lidberg på för klubben.