Klart: Mani Tourang ny scout i Elfsborg

Foto: Bildbyrån

Mani Tourang är ny scout i IF Elfsborg. Det meddelar klubben under onsdagen.

– Det känns jättebra och det hela har gått snabbt till att det nu är klart. Det känns hedrande att få vara en del av Elfsborg och jag är tacksam för förtroendet, säger Mani Tourang via klubbens uttalande.

Mani Tourang kommer senast från Hammarby IF där han hade samma roll, men han har även erfarenhet från Svenska Fotbollförbundet och som spelare.

– Innan min tid som scout i Hammarby har jag också hjälpt klubbar på lite lägre nivå under eliten och har alltid varit ute på fältet kan man säga. Men jag har samlat på mig mycket erfarenheter från de senaste åren i Hammarby och kunskaper som jag nu tar med mig framåt. Nu är det fullt fokus på IF Elfsborg.

Klubbchef Stefan Andreasson säger följande om sin nya scout.

– Sedan vår Jasper Wallmark lämnade oss för Liverpool i september har vi sökt en person som kan axla och utveckla vår roll inom scouting. Vi har haft många kandidater vilket känns bra då vi uppfattas som en attraktiv klubb och vårt val blev till slut Mani Tourang som vi nu välkomnar till IF Elfsborg.

– Mani har en gedigen bakgrund som kommer med sin erfarenhet och nätverk hjälpa oss att fortsätta utveckla vår redan erkända scoutingverksamhet. I rollen ingår huvudsakligen att scouta spelare för vårt herrlag samt även vara delaktig i förhandlingar, agentkontakter m.m.